مسؤول إسرائيلي يتهم حكومة نتنياهو برشوة سكان غلاف غزة للعودة إلى منازلهم

اتهم رئيس مجلس استيطاني في جنوبي إسرائيل، الاثنين، الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بمحاولة رشوة السكان عبر منح مالية مقابل العودة إلى مستوطنات غلاف غزة، التي لا تزال تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.

جاء ذلك في تصريحات رئيس مجلس “سدوت هنيغف” الإقليمي، الذي يضم 16 مستوطنة في صحراء النقب الشمالي الغربي، تامر عيدان، لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وفي وقت سابق الاثنين، كشفت هيئة البث الرسمية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإعادة سكان 6 مستوطنات بـ”غلاف غزة” (5 مستوطنات على بُعد 4-7 كيلومترات من القطاع، وواحدة على بُعد أقل من 4 كيلومترات) إلى منازلهم التي أخلوها مع بداية الحرب.

وأوضحت أن السكان الذين سيوافقون على العودة سيحصلون على “منحة تكيف”، في حين سيكون بإمكان من يرفضون العودة الاستمرار في البقاء بالفنادق بوسط إسرائيل.

وردّا على ذلك قال عيدان، وهو أيضا ناشط بحزب “الليكود” برئاسة نتنياهو “حكومة إسرائيل تعيد السكان إلى 6 أكتوبر (الوضع السائد قبل الحرب)، وتتخلى عن أمنهم الشخصي”.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تحاول “رشوة السكان من أجل العودة إلى منازلهم، دون إزالة التهديد الأمني، ودون توفير استجابة أمنية رئيسية للبلدات في المنطقة، ودون نظام تعليم قادر على استيعاب العائدين”.

بلدات شمالي إسرائيل تطالب بالإخلاء

وفي الأثناء، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الاثنين، إن 14 بلدة في شمالي إسرائيل قدّمت إلى المحكمة العليا طلب التماس لإخلائها، أو تعويضها عن الأضرار المتراكمة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن “سبعة من هذه التجمعات تقع على بُعد 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية، وهي مدرجة على قائمة البلدات التي من المقرر إخلاؤها من قِبل وزير الدفاع، لكن لم يتم إخلاؤها بعد”.

المراسل العسكري للقناة 14 الإسرائيلية: الوضع في شمال إسرائيل سيء للغاية وهناك استهداف لمواقع خطيرة يُمنع الإعلان عنها #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/XHE0dy9Nj8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 29, 2023

وأشارت إلى أن “البلدات السبع الأخرى تقع على بُعد 5 إلى 8 كيلومترات من الحدود، وحياتهم اليومية قد تضررت بشدة، مثل الكثير من البلدات التي أخلتها الدولة”.

ويتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن ضحايا على جانبي “الخط الأزرق” الفاصل.