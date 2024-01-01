مسنة فلسطينية: الاحتلال قصف داري واستشهد أولادي الخمسة مع عائلاتهم (فيديو)

كشفت مسنة فلسطينية عن رباطة جأش وأكدت صمودها، رغم استهداف قوات الاحتلال منزلها واستشهاد أبنائها الخمسة مع عائلاتهم.

وقالت للجزيرة مباشر “قصفوا دارنا من غير أي إنذار وإحنا فيها، 25 شهيدا طلعوا منها، أولادي وأولادهم، إيش بدنا نسوي؟!”.

وأضافت أنها تسكن حاليا في مخزن لجيرانها، تتسرب إليها مياه الأمطار، ويدخله الفئران، لكن رغم كل ذلك “صامدين صامدين صامدين”.

وأضافت “أنا داري 5 شقق فيها 5 أولاد و5 كناين (زوجاتهم) كلهم راحوا”، مشيرة إلى أنها لم تكن في البناية وقت القصف.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة، خلّفت حتى الاثنين 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.