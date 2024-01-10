أبو عبيدة: مجاهدونا أجهزوا على 22 جنديا صهيونيا ودمروا 42 آلية عسكرية واستولوا على طائرات مسيّرة

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام “أجهزوا على 22 جنديًا صهيونيًّا من نقطة الصفر”.

وأضاف في تصريح له، الثلاثاء، أن المقاتلين أوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص.

وبيَّن أن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليًّا أو جزئيًّا.

وأكد “نسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وإطلاق صاروخ أرض-جو باتجاه مروحية في سماء القطاع”.

كما كشف عن إسقاط مقاتلي القسام طائرة استطلاع من طراز “هيرمز 900” واستيلائهم على طائرة “Skylark” وطائرتي “درون”.

وقال إنهم “دكوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتجمعات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى في جميع محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها”.