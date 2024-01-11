إصابة نجل وزير الهجرة الإسرائيلي خلال المعارك مع المقاومة في خان يونس

كشفت صحيفة “يديعوت آحرنوت” الإسرائيلية، الخميس، عن إصابة نجل وزير الهجرة الإسرائيلي أوفير صوفر خلال المعارك في غزة.

وقالت الصحيفة في خبر على موقعها الإلكتروني إن إصابة نجل الوزير كانت خلال الاشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة أو مقتل أقارب لسياسيين ومسؤولين إسرائيليين.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن عن مقتل نجل الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، ورئيس هيئة الأركان السابق غادي آيزنكوت خلال معارك برية في قطاع غزة.

وأفادت تقارير بأن أيزنكوت تلقى خبر إصابة ابنه غال “بينما كان يبحث مع جنود خطط الحرب، وبمجرد وصوله المستشفى أتاه نبأ مقتله”.

كما قُتل أيضًا نجل شقيقة الوزير آيزنكوت، بالمعارك في قطاع غزة، بعد يوم واحد من مقتل نجله.

إصابة جنود إسرائيليين

وأفادت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بإصابة 14 جنديًا خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة.

واستنادًا إلى المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للجيش فقد ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2496 من 2482، الأربعاء.

وتشير المعطيات إلى أن “383 أصيبوا بجروح خطيرة و658 بجروح متوسطة و1453 بجروح طفيفة”.

ومن بين المصابين الـ2496، وفق الجيش، 1085 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة ارتفاعًا من 1076 يوم الأربعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى المعلن منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 520 بينهم 186 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.