وقفات دعم وشكر لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل (فيديو)

شهدت مدينة كيب تاون، اليوم الخميس، وقفة داعمة للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

وحمل المتظاهرون لافتات تحمل شعارات تضامنا مع غزة ودعما لفلسطين تزامنا مع نظر محكمة العدل الدولية في الدعوى التي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حربه على قطاع غزة.

وفي هذا السياق تجمع عشرات الفلسطينيين، أمس الأربعاء، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة لـ”شكر” جنوب إفريقيا على رفعها الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.

وقال رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس للحشد أمام تمثال لنيلسون مانديلا يبلغ ارتفاعه 6 أمتار قدمته عام 2016 بلدية جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا “نشعر أن جنوب إفريقيا تسمع قلوبنا، وتسمع آلامنا”.

وحمل المتظاهرون في ميدان نيلسون مانديلا الأعلام الفلسطينية وأعلام جنوب إفريقيا ولافتات كتب عليها “شكرا جنوب إفريقيا” و”أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وقال القائم بأعمال مكتب تمثيل جنوب إفريقيا في الضفة الغربية المحتلة فويو منغواني لوكالة الأنباء الفرنسية بعد خطابه أمام المتظاهرين إن “الرسالة تهدف إلى التذكير بأنّنا دائمًا أصدقاء فلسطين، والقول إن فلسطين ليست وحدها”.

وأضاف “علينا أن نتذكر دائما أننا لا نستطيع أن نكون أحرارا طالما أن فلسطين ليست حرة”، في إشارة إلى الراحل مانديلا الذي قال إن حرية جنوب إفريقيا “لن تكون مكتملة من دون حرية الشعب الفلسطيني”.

وستتواجه إسرائيل وجنوب إفريقيا الخميس أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة” في غزة.

وفي مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، تقع في 84 صفحة، حضّت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ”تعليق عملياتها العسكرية فورا” في غزة، مشيرةً إلى أن إسرائيل “انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.