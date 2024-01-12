إيران تحتجز “ناقلة نفط أمريكية” في بحر عُمان.. وواشنطن تعلق

أعلنت طهران الخميس أن قواتها البحرية احتجزت “ناقلة نفط أمريكية” ترفع علم جزر مارشال في بحر عُمان، ردّاً على قيام الولايات المتحدة بتوقيف الناقلة ذاتها ومصادرة شحنتها من النفط الإيراني العام الماضي.

ويأتي الاستيلاء على الناقلة “سانت نيكولاس” بالتزامن مع هجمات لجماعة الحوثي اليمنية استهدفت طرق الشحن في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء بيانا للبحرية الإيرانية يقول “بعد سرقة الولايات المتحدة للنفط الإيراني العام الماضي، احتجزت البحرية الإيرانية الناقلة سانت نيكولاس هذا الصباح بأمر قضائي.. وتتجه (الناقلة الآن) إلى الموانئ الإيرانية”.

وفي واشنطن، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الإيرانية اعتلت بشكل غير قانوني الناقلة “سانت نيكولاس” في خليج عمان وأجبرتها على تغيير مسارها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وندد البيت الأبيض بالسيطرة على السفينة. وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “لا يوجد مبرر إطلاقا للاستيلاء عليها. يتعين عليهم ترك السفينة تمضي”.

واستولت الولايات المتحدة في 2023 على “سانت نيكولاس” في عملية لإنفاذ العقوبات لكن السفينة كانت تبحر تحت اسم مختلف وهو (سويز راجان). وحينها حذرت إيران الولايات المتحدة قائلة إن هذا “لن يمر دون رد”.

وقالت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية في مذكرة إن مسلحين اعتلوا متن ناقلة النفط (سانت نيكولاس) أثناء إبحارها قرب مدينة صحار بسلطنة عمان وتم إغلاق نظام التتبع فيها وهي متجهة إلى بندر جاسك بإيران.

وقالت شركة إمباير للملاحة إن السفينة حملت 145 ألف طن نفط في ميناء البصرة العراقي وكانت متجهة إلى ميناء علي أغا في غرب تركيا عبر قناة السويس وإنها فقدت الاتصال بالناقلة.

وقالت شركة “إمباير نافيغيشن” التي تشغل السفينة إن طاقم الناقلة يتألف من 19 شخصا أحدهم من اليونان و18 من الفلبين. وأضافت أن الناقلة تستأجرها مصفاة النفط التركية توبراس.