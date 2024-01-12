إيران تحتجز “ناقلة نفط أمريكية” في بحر عُمان.. وواشنطن تعلق

أعلنت طهران، الخميس، أن قواتها البحرية احتجزت “ناقلة نفط أمريكية” ترفع علم جزر مارشال في بحر عُمان، ردّاً على قيام الولايات المتحدة بتوقيف الناقلة ذاتها ومصادرة شحنتها من النفط الإيراني العام الماضي.

وقالت البحرية الإيرانية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، إن “احتجاز السفينة الأمريكية من بحر عمان جاء بناء على أمر من المحكمة”.

وأضاف البيان أن “السفينة كانت محل خلاف بين واشنطن وطهران العام الماضي، حين اتهمت الأخيرة الناقلة بسرقة النفط الإيراني بتوجيهات أمريكية، وتزويد واشنطن به”.

وبحسب البيان، كانت الناقلة تبحر في بحر عمان عندما تم الاستيلاء عليها بأمر من المحكمة “ردا على سرقة الولايات المتحدة النفط الإيراني”.

وذكر البيان أنه “تم نقل الناقلة إلى أحد الموانئ الإيرانية، وتسليمها إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

واشنطن تندد

وفي واشنطن، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الإيرانية اعتلت بشكل غير قانوني الناقلة “سانت نيكولاس” في خليج عمان وأجبرتها على تغيير مسارها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وندد البيت الأبيض بالسيطرة على السفينة. وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “لا يوجد مبرر إطلاقا للاستيلاء عليها. يتعين عليهم ترك السفينة تمضي”.

واستولت الولايات المتحدة في 2023 على “سانت نيكولاس” في عملية لإنفاذ العقوبات لكن السفينة كانت تبحر تحت اسم مختلف وهو (سويز راجان). وحينها حذرت إيران الولايات المتحدة قائلة إن هذا “لن يمر دون رد”.

وقالت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية في مذكرة إن مسلحين اعتلوا متن ناقلة النفط (سانت نيكولاس) أثناء إبحارها قرب مدينة صحار بسلطنة عمان وتم إغلاق نظام التتبع فيها وهي متجهة إلى بندر جاسك بإيران.

وقالت شركة إمباير للملاحة إن السفينة حملت 145 ألف طن نفط في ميناء البصرة العراقي وكانت متجهة إلى ميناء علي أغا في غرب تركيا عبر قناة السويس وإنها فقدت الاتصال بالناقلة.

وقالت شركة “إمباير نافيغيشن” التي تشغل السفينة إن طاقم الناقلة يتألف من 19 شخصا أحدهم من اليونان و18 من الفلبين. وأضافت أن الناقلة تستأجرها مصفاة النفط التركية توبراس.