رائد أعمال في قطاع التكنولوجيا يكشف ما يجري داخل وادي السيلكون لصالح إسرائيل (فيديو)

كشف بول بيغار، المبتكر المقيم في مدينة نيويورك الأمريكية عن سر انحياز صناع التكنولوجيا للرواية الإسرائيلية وعن من يتحكم في هذه الصناعة داخل وادي السيلكون بالولايات المتحدة.

وتطرق في حديثه للجزيرة مباشر عن الانحياز المتعمد للرواية الإسرائيلية ضد الفلسطينية في قطاع التكنولوجيا، وأشار إلى وجود عقاب قد يطال المدافعين عن فلسطين داخل هذه الصناعة.

وبيغار أحد التقنيين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وهو أحد الأصوات التي تحدثت عن ما يجري في غزة، فكتب على صفحته أنه لا يستطيع النوم من أهوالها، لكنه لقي عقابًا فوريًا بإقالته من شركة CircleCi التي كان ضمن مؤسسيها.

يرى بيغار أن انتقاد إسرائيل في مجتمع صناعة التكنولوجيا خط أحمر، ومن يتجاوزه يتعرض للتهميش والمضايقات، فتدوينة واحدة كلفت بول بيغار وظيفته وبات ضمن الأشخاص غير المرغوب فيهم كما يقول.

وأوضح “عندما تصدح بصوتك فإنها مخاطرة، هناك حسابات، والبعض سيمتعض من كلامك وحديثك، وأعتقد أنني أصبحت ضمن الأشخاص غير المرغوب في حديثهم بصوت عال، عما يجري في الأراضي المحتلة، ولذلك تمت إقالتي من منصبي.. هذا ما حصل”.

لكن بول بيغار الأمريكي والأيرلندي الأصل ظل على موقفه المناهض للرواية الإسرائيلية وتحدث أكثر عن قوة اللوبي الإسرائيلي وتأثيراته في القرار الخاص بصناعة التكنولوجيا وفق ما يؤكده.

ويقول “تعرضت للمضايقة لأن بعض الناس في الولايات المتحدة لا ينتبهون لهذه البروباغندا والدعايات التي تقودها مجموعات الضغط في الولايات المتحدة، ولذلك تم استهدافي ومضايقتي بكل الوسائل خاصة أنني تحدثت عما تقوم به مجموعات الضغط اليهودية في قطاع التكنولوجيا للتغطية على ما يحصل من إبادة جماعية في غزة”.

Launching a new initiative today: Tech For Palestine Over 40 tech folks – founders, engineers, product, marketers – working to change tech. Join us! https://t.co/6pY0S5zgTf — Paul Biggar 🇵🇸🇮🇪 (@paulbiggar) January 2, 2024

ويتابع: القاعدة في صناعة التكنولوجيا داخل وادي سيلكون هي أنه إن كنت تتحدث لصالح إسرائيل فلا خوف عليك لكن حين تتحدث عن الحق الفلسطيني فسوف تتعرض للإسكات والإقصاء.

يكشف بول بيغار عن تغيير بدأ يطرأ داخل الأوساط التكنولوجية فيما يخص انتقاد إسرائيل ويؤكد أن هناك نقطة تحول جرت مع الأحداث الأخيرة في غزة “لقد تلقيت العديد من الرسائل وكذلك عبر البريد الإلكتروني ممن يساندون فلسطين داخل وادي السيلكون”.

لكن أخطر ما كشف عنه بيغار في حواره مع الجزيرة مباشر هو أن الجيش الإسرائيلي يعمل مع مستثمرين في وادي السيلكون ويتدخل بشكل مباشر في السيطرة على الرواية التي تدعم إسرائيل.

وأوضح “ليس من باب المفاجأة أن يكون هنالك يد للوبي الإسرائيلي، ولهذا التدخل المباشر للجيش الإسرائيلي الذي يعمل مع مستثمرين في وادي سيلكون للسيطرة على الروايات لصالحهم”.

ويؤكد بول بيغار أن إسرائيل تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في هذه الحرب، وتعمد إلى تشويه الحقائق والتأثير في البيانات “بكل تأكيد هو تورط باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا”.

وعن مبادرته تكنولوجيا لأجل فلسطين (Tech For Palestine) أوضح بول بيغار أن الهدف من مبادرته التي تضم 40 تقنيا أمريكيا إلى الآن هو محاولة تقديم دعم تكنولوجي للفلسطينيين وكشف عما يتعرضون له من انتهاكات وإبادة ومحاولة التأثير في الرأي العام الأمريكي والمسؤولين ليتوقفوا عن تقديم الدعم لإسرائيل.

وقال: “ما نقوم به هي قدرة محدودة لمساعدة الفلسطينيين على الأرض بسبب الحصار وبسبب الانتهاكات التي تجري في أراضيهم المحتلة ونحاول أن نغير بعض العقلية في المجتمع التكنولوجي الأمريكي وحتى نتمكن من التوعية وحتى يتوقف الرئيس جو بايدن لاستخدام هذه التأثير لصالح إسرائيل”.