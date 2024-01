رائد أعمال في قطاع التكنولوجيا يكشف ما يجري داخل وادي السيلكون لصالح إسرائيل (فيديو)

كشف بول بيغار، المبتكر المقيم في مدينة نيويورك الأمريكية عن سر انحياز صناع التكنولوجيا للرواية الإسرائيلية وعن من يتحكم في هذه الصناعة داخل وادي السيلكون بالولايات المتحدة.

وتطرق في حديثه للجزيرة مباشر عن الانحياز المتعمد للرواية الإسرائيلية ضد الفلسطينية في قطاع التكنولوجيا، وأشار إلى وجود عقاب قد يطال المدافعين عن فلسطين داخل هذه الصناعة.

وبيغار أحد التقنيين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وهو أحد الأصوات التي تحدثت عن ما يجري في غزة، فكتب على صفحته أنه لا يستطيع النوم من أهوالها، لكنه لقي عقابًا فوريًا بإقالته من شركة CircleCi التي كان ضمن مؤسسيها.

يرى بيغار أن انتقاد إسرائيل في مجتمع صناعة التكنولوجيا خط أحمر، ومن يتجاوزه يتعرض للتهميش والمضايقات، فتدوينة واحدة كلفت بول بيغار وظيفته وبات ضمن الأشخاص غير المرغوب فيهم كما يقول.

وأوضح “عندما تصدح بصوتك فإنها مخاطرة، هناك حسابات، والبعض سيمتعض من كلامك وحديثك، وأعتقد أنني أصبحت ضمن الأشخاص غير المرغوب في حديثهم بصوت عال، عما يجري في الأراضي المحتلة، ولذلك تمت إقالتي من منصبي.. هذا ما حصل”.

لكن بول بيغار الأمريكي والأيرلندي الأصل ظل على موقفه المناهض للرواية الإسرائيلية وتحدث أكثر عن قوة اللوبي الإسرائيلي وتأثيراته في القرار الخاص بصناعة التكنولوجيا وفق ما يؤكده.

ويقول “تعرضت للمضايقة لأن بعض الناس في الولايات المتحدة لا ينتبهون لهذه البروباغندا والدعايات التي تقودها مجموعات الضغط في الولايات المتحدة، ولذلك تم استهدافي ومضايقتي بكل الوسائل خاصة أنني تحدثت عما تقوم به مجموعات الضغط اليهودية في قطاع التكنولوجيا للتغطية على ما يحصل من إبادة جماعية في غزة”.

