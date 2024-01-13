أسامة حمدان: الاحتلال عرض إرسال أدوية لأسراه وردنا أننا سنعالجهم بالدواء الذي يصل لشعبنا (فيديو)
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13/1/2024
أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن إسرائيل عرضت إرسال أدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة، وكان رد الحركة أنها ستعالجهم من خلال الدواء الذي يصل إلى الشعب الفلسطيني.
وشكر في بيان صحفي، السبت، “قطر التي تبادر بإرسال أدوية إلى غزة”، مضيفًا “سوف نعالج الأسرى بما تيسر من دواء”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أسامة حمدان:
- الاحتلال لم ينجح في تحقيق أي من أهدافه المعلنة في غزة رغم الجرائم المرتكبة.
- لن يستطيع عدونا أن ينال من عزيمة مقاومينا في الميدان.
- العدو مُني بخسارة استراتيجية يوم السابع من أكتوبر والفشل يلاحقه باستمرار.
- شعبنا أفشل كل محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
- معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار لم تبدأ يوم السابع من أكتوبر بل منذ أكثر من 100 عام.
- الولايات المتحدة وحلفاؤها تعاملوا مع الكيان الصهيوني منذ إنشائه كدولة فوق القانون.
- عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية في إطار العمل من أجل تخليص شعبنا من الاحتلال.
- عملية طوفان الأقصى استهدفت المواقع العسكرية المحيطة بقطاع غزة ولم تستهدف أيًّا من المدنيين.
- تعاملنا بإيجابية مع ملف الأسرى المدنيين وسعينا لإطلاق سراحهم بسرعة رغم مماطلة حكومة نتنياهو.
- المزاعم بقيام أفراد حماس بقتل المدنيين يوم السابع من أكتوبر ثبت كذبها.
- مزاعم الاحتلال حول قتل الأطفال واغتصاب النساء يوم السابع من أكتوبر ثبت كذبها.
- العدوان على المدنيين في غزة سلوك منهجي للاحتلال الإسرائيلي.
- على ثقة بأن أي تحقيقات نزيهة وموضوعية ومستقلة ستؤكد صدق روايتنا وكذب الاحتلال.
- نثمن ما قامت به جنوب إفريقيا برفع قضية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
- نجدد دعوتنا لكل الدول إلى الانضمام الرسمي للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا.
- نتطلع لأن تصدر محكمة العدل الدولية قرارًا عاجلًا بوقف العدوان فورًا ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني.
- ندين القصف الهمجي على اليمن وهذا تهديد لأمن المنطقة التي تشهد عسكرة أمريكية وبريطانية.
- لن تشهد المنطقة أمنًا أو استقرارًا إلا بإنهاء الاحتلال.
- نقوم برعاية الأسرى لدينا من منطلق أخلاقي.
- نعالج الأسرى لدينا ونتنياهو يقتلهم بالقصف.
- الاحتلال عرض إرسال أدوية للأسرى وردنا أننا سنعالجهم من خلال الدواء الذي يصل لشعبنا.
- نشكر قطر التي تبادر بإرسال أدوية إلى غزة وسوف نعالج الأسرى بما تيسر من دواء.
المصدر : الجزيرة مباشر