أسامة حمدان: الاحتلال عرض إرسال أدوية لأسراه وردنا أننا سنعالجهم بالدواء الذي يصل لشعبنا (فيديو)

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن إسرائيل عرضت إرسال أدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة، وكان رد الحركة أنها ستعالجهم من خلال الدواء الذي يصل إلى الشعب الفلسطيني.

وشكر في بيان صحفي، السبت، “قطر التي تبادر بإرسال أدوية إلى غزة”، مضيفًا “سوف نعالج الأسرى بما تيسر من دواء”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أسامة حمدان: