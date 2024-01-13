إعلام إسرائيلي: إصابة 4 آلاف جندي بإعاقة منذ بدء الحرب على غزة

كشف موقع واللا الإخباري العبري، أمس الجمعة، عن إصابة 4000 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرجحا ارتفاع العدد إلى 30 ألفا.

وقال الموقع “تستعد البلاد لاستقبال عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي المعاقين، وبعد مرور 100 يوم على الحرب، تم بالفعل الاعتراف بإصابة حوالي 4000 جندي بإعاقات”، مشيرا إلى تقديرات ترجح أن يصل هذا العدد إلى نحو 30 ألفا.

واعتبر الموقع أن هجوم حماس في 7 أكتوبر قاد إسرائيل إلى حرب لم تشهدها سابقا من حيث عدد جرحى الجنود، لكن الأهم من ذلك أن الإصابات خطيرة للغاية.

وقال “بفضل الرعاية المتفانية والعالية الجودة التي تقدمها فرق الإنقاذ والفرق الطبية، ينجو المصابون بجروح خطيرة”، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يقدم جميع بيانات الجرحى للجمهور، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معنويات الناس.

وأضاف “حاليا تم الاعتراف بحوالي 4000 جندي (أصيب بإعاقة) وفقا للتصنيف 3، وهذا يعني أنه يحق لهم الحصول على جميع العلاجات والحقوق التي يتمتع بها شخص معاق في الجيش الإسرائيلي، دون أن يتم الاعتراف بهم رسميًّا على أنهم معاقون إعاقة كاملة”.

ولفت إلى أنه يتم دفع رواتب للجنود المصابين وعلاجهم حتى دون الحاجة إلى إثبات أي شيء، مبينا أن عملية إعادة تأهيلهم ستبدأ في أقرب وقت لإعادتهم إلى الحياة.

ونقل الموقع عن عيدان كاليمان، رئيس منظمة المعاقين في الجيش الإسرائيلي قوله “مقابل كل مختص علاج طبيعي عملنا معه، نطلب الآن 4 لتلبية عدد الجرحى، والأمر نفسه بالنسبة لجميع المهن العلاجية الأخرى”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى مضاعفة قوتنا 3 مرات دفعة واحدة لصالح جنودنا ومستعدون لمواجهة هذا التحدي، لقد كنت في النظام لمدة 30 عاما، لم يسبق لي أن واجهت مثل هذا العدد من الجرحى وحالتهم خطيرة للغاية”.

وأشار كاليمان إلى وجود العديد من الجرحى الذين بترت أطرافهم، والذين أصيبوا بالعمى، والشلل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن تجنيد 360 ألفا من جنود الاحتياط في الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وبدأت العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وحتى صباح أمس الجمعة، بلغ عدد الضباط والجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية معركة طوفان الأقصى 520 بينهم 189 منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة، وبلغ إجمالي الإصابات 2511 جنديا وضابطا، بينهم 1099 منذ بداية الهجوم البري.