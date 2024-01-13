الجزيرة مباشر ترصد عودة الأهالي إلى مراكز الإيواء بمدينة بيت حانون بعد انسحاب قوات الاحتلال منها (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر عودة الآلاف من المواطنين إلى مراكز الإيواء في بيت حانون وسط قطاع غزة، رغم كل ما شاهدوه من قصف ودمار ومجازر قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك.

وقالت فلسطينية نازحة عائدة، للجزيرة مباشر وهي تجهز أرغفة من الخبز “هاجرنا من بيوتنا، طلعنا من دورنا في الليالي على المعسكر، قعدنا 3 أشهر في المعسكر، وها نحن رجعنا على بيت حانون”.

وأضافت “بنموت في بلادنا وإن لم نمت نضع خيمة شعر وبنقعد في بلادنا، هذه حياتنا رجعنا 60 سنة للوراء، ولكن سنظل صامدين”.

من جانبها، قالت طفلة نازحة “بقالنا 98 يوما في الحرب والاحتلال تعدى علينا وهدم بيت حانون، ولكن كلما هدمها سنعود إليها، سنظل صامدين في بيت حانون حتى لو عاد إليها جيش الاحتلال”.

وتظهر المقاطع معاناة المواطنين وسط هطل الأمطار وبرودة الطقس، وقال أحد النازحين للجزيرة مباشر “موجودون صامدون، يوجد بين 35 إلى 40 عائلة في المدرسة، ونحن صامدون هنا”

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن المواطنين يحاولون استخراج المياه لتأمين حاجتهم من مياه الشرب.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة خلّفت 23843 شهيدا و60317 إصابة، 70% منهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.