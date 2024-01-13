“الوقت ينفد”.. كتائب القسام تعلن فقدان الاتصال بمسؤولين عن 4 جنود إسرائيليين أسرى منذ 2014 (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فقدانها الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين معتقلين لديها منذ عام 2014.

وتحت عنوان “الوقت بدأ ينفد” نشرت كتائب القسام، اليوم السبت، تسجيلًا يُظهر 4 جنود، بينهم هدار غولدين وشاؤول آرون وأبراهام منغستو، الذين أُسروا منذ 10 سنوات، وخاطبت الإسرائيليين بالقول “هل تتذكرونهم؟”.

وأشارت الكتائب إلى انقطاع الاتصال بالخلية المسؤولة عن الأسرى القدامى. وفيما يتعلق بالأسرى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، قالت “الاتصال بأيدينا”.

وخاطبت القسام أهالي الأسرى الإسرائيليين، وقالت “في الماضي والآن ومرة أخرى، نتنياهو وحكومته غير مهتمين بعودة أبنائكم وأعزائكم”.

وختمت بقولها “لا تنسوا. الوقت يمضي ويتلاشى”.

وتقول إسرائيل إن حماس تحتجز 136 إسرائيليًّا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حينما أطلقت عملية طوفان الأقصى في محيط غلاف غزة.

وتطالب حماس بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.