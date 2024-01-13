“مش خسارة في ربنا ولا بفلسطين”.. أب مكلوم يروي بثبات كيف خسر 34 شخصا من عائلته (فيديو)

في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كشف أب مكلوم عن خسارته 34 فردًا من عائلته في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر إن 16 من إخوته وأولادهم استشهدوا في القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو 100 يوم.

وأشار إلى أنه اضطر إلى توزيع أولاده في عدة أماكن “آمنة” كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت النتيجة “استشهاد 16 أو 17 لحقوا بالأولانيين”.

"الحمد لله".. أب مفجوع يروي بثبات كيف خسر 34 شخصا من عائلته#الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/TBESTiLA40 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2024

وأوضح أن القصف استهدف منزل خالة أولاده، حيث كانوا في مدينة رفح قرب المعبر، إلا أن ذلك لم يشفع لهم ولم يجعلهم في مأمن من الغارات الإسرائيلية.

وصابرًا محتسبًا ختم حديثه قائلًا “إنا لله وإنا إليه راجعون. مش خسارة في ربنا، مش خسارة في فلسطين. الحمد لله”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 23 ألفًا و843 شهيدًا و60 ألفًا و317 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.