من أمام محكمة العدل الدولية.. متظاهرون يوجهون رسائل للزميل وائل الدحدوح (فيديو)

ظهر بث قناة الجزيرة مباشر على الشاشات في لاهاي، خلال الفعاليات الشعبية والمظاهرات أمام محكمة العدل الدولية، لتأييد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وتابع الحاضرون تصريحات وفد جنوب إفريقيا ومرافعته عبر شاشة الجزيرة مباشر.

وقال معين البرش، وهو أحد الحاضرين في الفعالية “شكرًا لكل هذه الجموع الغاضبة التي جاءت من كل بلد، من كل حدب وصوب، من فرنسا وبلجيكا وألمانيا ومن خارج أوروبا”.

الصحفي وائل الدحدوح كان له نصيب من رسائل التضامن أمام المحكمة، إذ قالت متظاهرة فلسطينية “من أمام محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي بهولندا، أعزي أخانا البطل وائل الدحدوح، أعزي الصوت الحر في قطاع غزة”.

وقال صحفي فلسطيني “بوصل رسالة لأخينا وزميلنا الدحدوح الصحفي الكبير، عظم الله أجرك، وكان في عونك. نحن نراقب الأوضاع كل يوم في غزة، ونرى المعاناة هناك، نحن نعيش في عالم ظالم غير حر”.

وقالت فتاة فلسطينية خلال الفعالية “أنت (وائل الدحدوح) مثلنا الأعلى. الله يقوينا ونصير زيك، ويرحم أولادك”.

والخميس، بدأت محكمة العدل الدولية الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، منها وقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قِبل أي مجموعة تحت سيطرتها.

كما طالبت باتخاذ التدابير اللازمة جميعها لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية.