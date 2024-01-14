أبو عبيدة: أخرجنا ألف آلية عسكرية إسرائيلية عن الخدمة ومصير العديد من الأسرى بات مجهولا (فيديو)
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14/1/2024-|آخر تحديث: 15/1/202402:15 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن المقاومة استهدفت ألف آلية عسكرية إسرائيلية وأخرجتها عن الخدمة، خلال 100 يوم من الحرب في غزة.
وقال إن أي حديث سوى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ليس له أي قيمة.
ورجح أن “العديد من الأسرى قد قتلوا والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة:
- كبدنا العدو وما زلنا نكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر
- استهدفنا وأخرجنا عن الخدمة 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم في غزة
- جل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام
- لم يكن أمامنا سوى تفعيل قوتنا للرد على المجازر التي سعت لسحق شعبنا
- ما حدث في السابع من أكتوبر جاء ردًا على مجازر العدو ضد شعبنا منذ 100 عام
- معركة “طوفان الأقصى” هي معركة الوطن الفلسطيني يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد
- أي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليس له أي قيمة
- العدو فشل في تحقيق أهدافه ولم يتمكن من تحرير أي أسير لدى المقاومة
- ما يعلن عنه العدو من سيطرة مزعومة هي أمور مثيرة للسخرية وسنثبت كذب هذه الدعاية
- قبل 7 أكتوبر لم يكن لدى القسام أي مستودع أسلحة ولا منصات إطلاق صواريخ في غزة
- مصير العديد من أسرى العدو بات مجهولًا
- نحيي المقاومة في لبنان واليمن والعراق وننعى شهداءهم
- على الأغلب العديد من الأسرى قد قتلوا والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم
- جاءتنا رسائل المقاومة بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة
- العدو دمر معظم مساجد غزة خلال 100 يوم
المصدر : الجزيرة مباشر