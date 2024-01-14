أبو عبيدة: أخرجنا ألف آلية عسكرية إسرائيلية عن الخدمة ومصير العديد من الأسرى بات مجهولا (فيديو)

أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن المقاومة استهدفت ألف آلية عسكرية إسرائيلية وأخرجتها عن الخدمة، خلال 100 يوم من الحرب في غزة.

وقال إن أي حديث سوى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ليس له أي قيمة.

ورجح أن “العديد من الأسرى قد قتلوا والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة: