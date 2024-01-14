فلسطين

استشاري في الطب النفسي للجزيرة مباشر: 3 مشاهد غيّرت الفكر الغربي تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

"روح الروح".. أيقونة البراءة "ريم" قتلتها إسرائيل في غزة
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14/1/2024

كشف استشاري الصحة النفسية عمر أسعد عن 3 مشاهد غيّرت الفكر الغربي تجاه القضية الفلسطينية.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر، إن أولى هذه المشاهد التي انتشرت عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وكان لها أثر نفسي كبير هو مشهد “روح الروح”.

ويظهر في المشهد كما يرويه أسعد، “رجل كبير في السن، بهيئة إسلامية، لحية وعمامة، يملك هدوءًا وراحة كبيرة، أي شخص بتفرج عليه برتاح، كان يحمل بيده طفلة شهيدة، اللي هي حفيدته وكان يلاعبها”.

المشهد الثاني، هو “الناس الذين كانوا ينقلون الجثث على الحنطور (عربة يجهرها حمار)، ثم جاءت صورة الحنطور وهو مستهدف بصاروخ، وقد قتل الحمار وتدمر الحنطور، وتضررت جثث الشهداء”.

يكشف أسعد عن المشهد الثالث ويقول إنه حصل في مستشفى الشفاء، ويوضح “صورة الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء، قلبت الرأي العالمي في نفس اليوم ونفس الأسبوع، لماذا أطفال خدج ليس لهم ذنب ولا حتى اسم؟ لم يدخل الحياة ليخرج منها”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفًا و968 قتيلًا، و60 ألفًا و582 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر