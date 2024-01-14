استشاري في الطب النفسي للجزيرة مباشر: 3 مشاهد غيّرت الفكر الغربي تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

كشف استشاري الصحة النفسية عمر أسعد عن 3 مشاهد غيّرت الفكر الغربي تجاه القضية الفلسطينية.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر، إن أولى هذه المشاهد التي انتشرت عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وكان لها أثر نفسي كبير هو مشهد “روح الروح”.

ويظهر في المشهد كما يرويه أسعد، “رجل كبير في السن، بهيئة إسلامية، لحية وعمامة، يملك هدوءًا وراحة كبيرة، أي شخص بتفرج عليه برتاح، كان يحمل بيده طفلة شهيدة، اللي هي حفيدته وكان يلاعبها”.

"روح أرواحنا".. ناشطون حول العالم يحتفلون بعيد ميلاد الطفلة الشـ ــهـ ــيـدة ريم وجدها صاحب مقولة "روح الروح"#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/sjisNavVit — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 24, 2023

المشهد الثاني، هو “الناس الذين كانوا ينقلون الجثث على الحنطور (عربة يجهرها حمار)، ثم جاءت صورة الحنطور وهو مستهدف بصاروخ، وقد قتل الحمار وتدمر الحنطور، وتضررت جثث الشهداء”.

في مشهد أصبح متكررا.. نقل شـ ــهـ ــيد فلسطيني جراء القصـ ـــف الإسرائيلي لـ #غزة على عربة يجرها حمار#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/4t6Xj1iMMI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2023

يكشف أسعد عن المشهد الثالث ويقول إنه حصل في مستشفى الشفاء، ويوضح “صورة الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء، قلبت الرأي العالمي في نفس اليوم ونفس الأسبوع، لماذا أطفال خدج ليس لهم ذنب ولا حتى اسم؟ لم يدخل الحياة ليخرج منها”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفًا و968 قتيلًا، و60 ألفًا و582 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.