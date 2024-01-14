حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين داخل منزل في مستوطنة شتولا (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني مقطعا لاستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل أحد المنازل في مستوطنة شتولا قرب الحدود اللبنانية.

ويظهر في المقطع تموضع جنود داخل أحد المنازل، قبل أن يطلق الحزب صاروخا نحو المنزل ويفجر جزءا منه.

حزب الله اللبناني ينشر مقطعا يقول إنه لاستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل أحد المنازل في مستوطنة شتولا قرب الحدود اللبنانية #الجزيرة_مباشر #لبنان #غزة pic.twitter.com/DDrEIzf4OO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2024

وفي وقت سابق السبت، أعلن حزب الله استهداف مستوطنة وتجمعات لجنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان، في إطار استمرار القصف المتبادل بين الجانبين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال حزب الله في 3 بيانات إن “المقاومة استهدفت ثكنة برانيت وحاميتها بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة، كما استهدفت تجمعا لجنود العدو في قلعة هونين، وتجمعاً آخر في تلة الطيحات”.

وفي بيان آخر، أعلن حزب الله أن “‌‏‌‌‌‏مجاهدي ‏المقاومة استهدفوا مستعمرة ‏شتولا بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابة أحد المباني فيها‏، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو على المنازل والقرى الجنوبية وآخرها القصف على بلدة يارين”.

وكانت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أفادت بأن “الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت عدوانا جويا على أحد المنازل في بلدة يارين الحدودية مما أدى الى تدميره بالكامل ووقوع إصابات”.