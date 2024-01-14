“خطوة في اتجاه التهجير”.. حماس تحذر من احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا وتطالب مصر بموقف واضح (فيديو)

حذر سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس من احتمال احتلال الجيش الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر، معتبرا أن ذلك خطوة لتهجير الفلسطينيين.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر السبت “نحذر من أي خطوة صهيونية لاحتلال محور فيلادلفيا لأن ذلك يعني خطوة في اتجاه التهجير”.

وطالب أبو زهري بأن تتخذ مصر موقفا واضحا لرفض مطالب إسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا.

القيادي سامي أبو زهري يطالب #مصر بموقف واضح بشأن احتلال إسرائيل لـ #محور_فيلادلفيا pic.twitter.com/bhJFwaO8SC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2024

وشدد على أن معبر رفح مصري فلسطيني ويجب الحفاظ عليه بهذا الشكل.

وأشار إلى أن الاحتلال هو الذي يتحكم مئة بالمئة في حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في كلمة له السبت، إنه “من دون السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة لا يمكننا أن نقضي على حركة حماس، ونحن نبحث كل الخيارات بشأنه”.

#نتنياهو: من دون السيطرة على محور فيلادلفيا لا يمكننا أن نقضي على حركة حـ.ـمـ .ــاس #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/uZKVb3266V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2024

وقال في تصريح سابق إن “محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا، يجب إغلاقه، من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.

ومحور فيلادلفيا شريط حدودي عازل يبلغ طوله 14 كيلومترا، يفصل بين الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ويمثل منطقة استراتيجية أمنية خاضعة لاتفاقية ثنائية مصرية إسرائيلية.