فلسطين

“خطوة في اتجاه التهجير”.. حماس تحذر من احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا وتطالب مصر بموقف واضح (فيديو)

سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس بالخارج
مدة الفيديو 02 minutes 50 seconds
14/1/2024

حذر سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس من احتمال احتلال الجيش الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر، معتبرا أن ذلك خطوة لتهجير الفلسطينيين.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر السبت، “نحذر من أي خطوة صهيونية لاحتلال محور فيلادلفيا لأن ذلك يعني خطوة في اتجاه التهجير”.

وطالب أبو زهري بأن تتخذ مصر موقفا واضحا لرفض مطالب إسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا.

وشدد على أن معبر رفح مصري فلسطيني ويجب الحفاظ عليه بهذا الشكل.

وأشار إلى أن الاحتلال هو الذي يتحكم مئة بالمئة في حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في كلمة له السبت، إنه “من دون السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة لا يمكننا أن نقضي على حركة حماس، ونحن نبحث كل الخيارات بشأنه”.

وقال في تصريح سابق إن “محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا، يجب إغلاقه، من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.

ومحور فيلادلفيا شريط حدودي عازل يبلغ طوله 14 كيلومترا، يفصل بين الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ويمثل منطقة استراتيجية أمنية خاضعة لاتفاقية ثنائية مصرية إسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر