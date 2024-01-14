شاهد: عملية مشتركة بين سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى لقصف آليات الاحتلال وجنوده في خان يونس

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تسجيلًا مصورًا من عملية مشتركة نفذها مقاتلوها بالاشتراك مع مقاتلي كتائب شهداء الأقصى-لواء الشهيد نضال العامودي، في خان يونس.

وأظهر التسجيل مشاهد لقصف تجمعات آليات الاحتلال وجنوده في محاور التقدم وسط خان يونس.

سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية نفذتها بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي لقصف تجمع آليات وجنود الاحتلال وسط #خان_يونس#غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/4Ohlh3b9Zc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2024

وفي بيانات منفصلة على تلغرام، قالت سرايا القدس إنها “تخوض اشتباكات ضارية في محاور التقدم شمال وشرق مخيم البريج وسط القطاع”.

وأوضحت أن مقاتليها يخوضون “اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون ضد قوات العدو المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس منذ ساعات الصباح”.

وذكرت أنها “استهدفت آليتين عسكريتين بقذيفتي RPG في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة”.