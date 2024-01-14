صحفي يوثق مشاهد لمجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة كاملة في مخيم المغازي وسط غزة (فيديو)

كشف صحفي فلسطيني عن اكتشاف جثث يُعتقد أنها لعائلة كاملة في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي قبيل انسحاب قواته من مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونشر الصحفي أشرف أبو عمرة تسجيلًا مصورًا يوثق اللحظات الأولى بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدخل مخيم المغازي الأول، وأشار إلى اكتشاف مجزرة جديدة.

اكتشاف جثث يُعتقد أنها لعائلة كاملة في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي قبيل انسحاب قواته من مخيم المغازي وسط قطاع غزة#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة #غزة #فلسطين pic.twitter.com/9eoJ6mfxfg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2024

وقال إن “هناك ما يقارب من 10 جثث موجودة، لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم ونقلهم إلى المستشفى”.

وأشار إلى أنه من بين الجثث “أطفال ونساء وشيوخ كبار في السن”.

وأوضح أن المواطنين وصلوا إلى الجثث بعد انسحاب قوات الاحتلال من المخيم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفًا و968 شهيدًا، و60 ألفًا و582 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.