فلسطين

صحفي يوثق مشاهد لمجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة كاملة في مخيم المغازي وسط غزة (فيديو)

غارة على حي المغازي في غزة
غارة على حي المغازي في غزة (الفرنسية)
14/1/2024

كشف صحفي فلسطيني عن اكتشاف جثث يُعتقد أنها لعائلة كاملة في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي قبيل انسحاب قواته من مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونشر الصحفي أشرف أبو عمرة تسجيلًا مصورًا يوثق اللحظات الأولى بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدخل مخيم المغازي الأول، وأشار إلى اكتشاف مجزرة جديدة.

وقال إن “هناك ما يقارب من 10 جثث موجودة، لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم ونقلهم إلى المستشفى”.

وأشار إلى أنه من بين الجثث “أطفال ونساء وشيوخ كبار في السن”.

وأوضح أن المواطنين وصلوا إلى الجثث بعد انسحاب قوات الاحتلال من المخيم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفًا و968 شهيدًا، و60 ألفًا و582 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر