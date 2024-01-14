كيف يرى الفلسطينيون في قطاع غزة الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن؟ (فيديو)

استطلعت الجزيرة مباشر آراء عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة بشأن الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن.

وقالت امرأة فلسطينية للجزيرة مباشر “لأنهم وقفوا مع الشعب الفلسطيني بيضربوهم، بارك الله فيهم، الله يزيدهم قوة على اليهود”.

وقال مسعود محمد “نحيّي الشعب اليمني للجهود التي بذلوها من أجل الشعب الفلسطيني، ونحيّي قائدهم، ونشكرهم على المساعدة”.

وقال مواطن آخر “هذا العالم الذي أجمع على ضرب اليمن في ليلة فشل، وأفشل كل شيء ضد اليهود على مدار أكثر من 3 أشهر في كل مؤسسات العالم”.

وأضاف “يسمونها ازدواجية معايير، ونحن نقول: هذا نفاق وظلم واستفراد بهذه الأمة، نحن على أبواب انقلاب الزمان. نعم لليمن، نعم لغزة، نعم للمقاومة”.

ووجَّه مواطن آخر الشكر لليمن قائلا “شعب اليمن مشكور جدا على الوقفة التي وقفها مع الشعب الفلسطيني وبالأخص في قطاع غزة، اليمن ما هان عليه يشوف الشعب بينداس وبيتهجر وبتدمر الدور على رؤوس ساكنيها، نتمنى أن تحذو كل الشعوب العربية حذو اليمن”.

ووصف التحالف الدولي ضد اليمن بأنه “تحالف ظالم منحاز لإسرائيل دولة الاحتلال المغتصبة التي حاربت الشعب الفلسطيني بأكمله وليس حماس”.

وأعرب مواطن عن امتنانه للشعب اليمني قائلا “نصرة ما بعدها نصرة، وأُشهد الله أنهم قاموا بواجبهم كما يجب، وهذا شيء يشرفنا ونعتز بهم، وهم أهلنا ونحن أهلهم والقضية واحدة”.

ووصف التحالف ضد اليمن بأنه “تحالف بغيض، ربنا يهزمهم”.

وقال مواطن عن أهل اليمن “الناس كويسين يعرفون الحق، ونشكرهم على كل ما فعلوه”.

وعن رأيه في التحالف ضد اليمن، قال “أمريكا لا تحكم بالعدل، ولو أنها تحكم بالعدل ما صار لنا ما صار، أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل ضد العرب، لو كانت تحكم بالعدل لأوقفت المجازر التي تُرتكب بحق النساء والأطفال”.

وقال أحد شباب غزة للجزيرة مباشر “مساندة عسكرية ومعنوية ومادية لأهلنا في قطاع غزة وفي فلسطين، وكان هناك تحالف دولي كبير ضد هذه الجهود المبذولة من إخواننا في اليمن الشقيق”.

وأضاف “نحن في فلسطين ولبنان واليمن والعراق أمة واحدة، لنا هدف واحد هو تحرير الأقصى والأسرى وإزالة هذا الكيان، وستفشل كل الجهود وسننتصر”.

وحيّا الشعب اليمني قائلا “اليمن الشعب العظيم، قلوبنا واحدة وهدفنا واحد، وسنلتقي بكم عما قريب في ساحات المسجد الأقصى المبارك”.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت، أمس السبت، عددا من الغارات على صنعاء، وذلك بعد يوم من هجمات نفذتها مع بريطانيا ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت 23843 شهيدا و60317 جريحا 70% منهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.