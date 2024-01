مظاهرات حاشدة في عواصم ومدن أوروبية تنديدا بالحرب على غزة وللمطالبة بوقفها (فيديو)

خرجت مظاهرات في مدن أوروبية مؤيدة للفلسطينيين ورافضة للعدوان على غزة، وذلك في إطار “يوم التحرك العالمي” لمعارضة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي لندن، تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في وسط المدينة السبت.

وشارك نحو 1700 شرطي في تأمين المسيرة التي جاءت في سياق مظاهرات كبرى غالبًا ما تشهدها لندن أيام السبت منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة.

وحملت مسيرة السبت أهمية خاصة بالنظر إلى الضربات الجوية التي شنتها بريطانيا في اليمن هذا الأسبوع ضد مواقع للحوثيين.

Historic march for Palestine happening in the streets of London today!

🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸pic.twitter.com/6UTMUEkvxh

— sarah (@sahouraxo) January 13, 2024