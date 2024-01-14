مظاهرات حاشدة في عواصم ومدن أوروبية تنديدا بالحرب على غزة وللمطالبة بوقفها (فيديو)

خرجت مظاهرات في مدن أوروبية مؤيدة للفلسطينيين ورافضة للعدوان على غزة، وذلك في إطار “يوم التحرك العالمي” لمعارضة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي لندن، تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في وسط المدينة السبت.

وشارك نحو 1700 شرطي في تأمين المسيرة التي جاءت في سياق مظاهرات كبرى غالبًا ما تشهدها لندن أيام السبت منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة.

وحملت مسيرة السبت أهمية خاصة بالنظر إلى الضربات الجوية التي شنتها بريطانيا في اليمن هذا الأسبوع ضد مواقع للحوثيين.

Historic march for Palestine happening in the streets of London today! 🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸pic.twitter.com/6UTMUEkvxh — sarah (@sahouraxo) January 13, 2024

إيطاليا

وفي إيطاليا، خرجت مسيرات في روما ونابولي وميلان وفلورنسا وفوجيا.

ورفض المتظاهرون الحرب على غزة، وعَدُّوها “إبادة جماعية” لكل من في القطاع.

ألمانيا

وفي ألمانيا، الحليف الأبرز لإسرائيل بعد الولايات المتحدة في الحرب على غزة، خرجت مسيرات في مدن عدة رافضة للعدوان.

وخرجت المظاهرات في كل من برلين وشتوتغارت ودوسلدورف وفلنسبورغ وبريمن وفرايبورغ إضافة إلى ميونخ.

السويد

كما تظاهر الآلاف في العاصمة السويدية ستوكهولم ومدينتي مالمو وكريستيانستاد، رفضًا للحرب على غزة.

الدنمارك

وخرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وأخرى في أرهوس، للمطالبة بوقف فوري “للإبادة الجماعية” في غزة.

أيرلندا

وخرجت أيضًا مظاهرة حاشدة في العاصمة الأيرلندية دبلن تضامنًا مع غزة.

هولندا

كما خرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة الهولندية أمستردام تضامنًا مع غزة.

النمسا

وفي النمسا، خرجت مظاهرة من العاصمة فيينا تضامنًا مع فلسطين وغزة.

“يوم التحرك العالمي”

وصدرت الدعوة للمشاركة في “يوم التحرك العالمي” الذي شهد تنظيم مظاهرات في 30 دولة، عن ائتلاف منظمات بريطانية يضم: حملة التضامن مع فلسطين، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، وحملة نزع السلاح النووي، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا.

وقالت الأمينة العامة لحملة نزع السلاح النووي في بريطانيا كيت هدسون “سيخرج ملايين الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء العالم السبت، للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة لصالح جميع الفلسطينيين”.

وأضافت هدسون “يجب على حكومة المملكة المتحدة إنهاء دعمها للحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل في غزة، والانضمام إلى غالبية المجتمع الدولي في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها”.