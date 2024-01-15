“سنخبركم غدا بمصيرهم وحكومتكم تكذب”.. القسام توجه رسالة إلى أهالي أسرى إسرائيليين (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، رسالة للأسرى لديها بعنوان “حكومتكم تكذب”.

وظهر في الفيديو 3 أسرى إسرائيليين، وهم (نوعا أرغماني، 26 عاما)، و(يوسي شرعابي، 53 عاما)، و(تايس فيرسكي، 38 عاما).

⭕️كتائب القسام تنشر عبر صفحتها الرسمية: انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم

حكومتكم تكذب

מחכים…. מחר אנחנו אומרים לכם על גורלכם

ממשלתים שקרנית

Tomorrow we will inform you of their Fate

Your Government Is Lying pic.twitter.com/kGBlDicJJT — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) January 14, 2024

وخاطبت الأسيرة نوعا أرغماني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت “أوقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا”.

ووجّه الأسير تايس فيرسكي رسالة لنتياهو قال فيها: “من فضلك أوقف الحرب وأعدنا إلى البيت”، فيما قال المحتجز “يوسي شرعابي”، “لذلك يجب الآن أن تتوقف الحرب”.

وفي ختام الفيديو قالت القسام: “سنخبركم غدا بمصيرهم. حكومتكم تكذب”.

مظاهرات في إسرائيل

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت قالت الأحد، إن “عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون منذ قرابة 24 ساعة، في ساحة متحف تل أبيب، وسط المدينة، تزامنًا مع مرور 100 يوم على أسر نحو 239 إسرائيليًا من منطقة غلاف غزة”، في هجوم نفذته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

ووفق الصحيفة، رفع المتظاهرون شعار: “100 يوم وليلة من الجحيم”، ودعا أهالي الأسرى للمشاركة في المظاهرات الضاغطة على الحكومة للعمل على الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة”.

ومنذ مساء السبت، خرجت مظاهرات في عدة مناطق في إسرائيل، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في غزة، واستقالة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، التي اتهموها بالفشل في إدارة الحرب بالقطاع.