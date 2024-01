“سنخبركم غدا بمصيرهم وحكومتكم تكذب”.. القسام توجه رسالة إلى أهالي أسرى إسرائيليين (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة للأسرى لديها بعنوان “حكومتكم تكذب”.

وظهر في “الفيديو” 3 أسرى إسرائيليين، وهم (نوعا أرغماني، 26 عامًا)، و(يوسي شرعابي، 53 عامًا)، و(تايس فيرسكي، 38 عامًا).

⭕️كتائب القسام تنشر عبر صفحتها الرسمية:

انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم

حكومتكم تكذب

מחכים…. מחר אנחנו אומרים לכם על גורלכם

ממשלתים שקרנית

Tomorrow we will inform you of their Fate

Your Government Is Lying pic.twitter.com/kGBlDicJJT

