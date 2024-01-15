“منزلي دمّر”.. مراسل الجزيرة مباشر: هكذا مرت عليّ 100 يوم من الحرب على غزة (فيديو)

كشف مراسل الجزيرة محمد وشاح عن الأوضاع التي عاشها والأضرار التي لحقت به بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 100 يوم.

وقال “حالنا كحال باقي الشعب الفلسطيني، وما مررنا به مر به جميع المواطنين في قطاع غزة، وما زلنا ننزح معهم ونمرض معهم، حتى الطعام هو كحال النازحين، وبالتالي نتحدث عن 100 يوم مرت صعبة على قطاع عزة”.

وكشف عما لحقه من أضرار بشكل شخصي، إذ تهدم منزله الذي تربى وترترع به، وقصف بيته الشخصي، وحل الدمار بمنزل آخر له في مدينة غزة.

وقال “لم يبقى سوى الذكريات في هذه الأماكن”.

"منزلي دمر".. مراسل الجزيرة مباشر: هكذا مرت علي 100 يوم من الحرب على #غزة pic.twitter.com/fFFW2C1Mgx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2024

وأشار إلى تفرق عائلته، جزء في مدينة رفح وآخر في مناطق أخرى في قطاع غزة، وهو حال ينطبق “على آلاف المواطنين الذين لم يعد يجمعهم سقف واحد وأرض واحدة، وهم مشتتون في خيام في مختلف مناطق رفح جنوب غزة”.

وبيّن أن هذه “الحرب مجنونة مسعورة لم تمر علينا مثلها في الحروب السابقة”، مؤكدا أن الجميع يعيش أوضاعا مأساوية صعبة، وحتى هذه اللحظة لا أفق أو حل لهذا الشلال المنهمر في قطاع غزة، على حد وصفه.

ومنذ 100 يوم، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.