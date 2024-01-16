القسام تنشر لقطات لاستهداف مزدوج لناقلة جند إسرائيلية في غزة (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسجيلًا يُظهر استهداف مقاتليها لناقلة جند إسرائيلية في حي الشيخ رضوان.

وقالت القسام في تعليقها على الفيديو الذي نشرته، مساء الثلاثاء، على تيليغرام “استهداف مزدوج لناقلة جند صهيونية بعبوة ‘شواظ’ وقذيفة ‘الياسين 105’ على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة”.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام إن مقاتليها “أكدوا استهداف آلية صهيونية بقذيفة ‘الياسين 105’ والاشتباك مع قوة راجلة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية غرب تل الهوا بمدينة غزة وأوقعوها بين قتيل وجريح”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 24 ألفًا و285 شهيدًا و61 ألفًا و154 مصابًا، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.