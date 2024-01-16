فلسطين: الاحتلال قتل 4368 طالبا وطالبة وقصف 388 مدرسة منذ بدء الحرب على غزة

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 4368 طالبًا وطالبة، وقصف 388 مدرسة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أن “4368 طالبًا استُشهدوا و8101 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة”.

وذكرت أن “عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4327 شهيدًا و7819 جريحًا، فيما استُشهد في الضفة 41 طالبًا وأصيب 282، إضافة إلى اعتقال 85 (من قِبل الجيش الإسرائيلي)”.

وأردفت الوزارة أن “231 معلمًا وإداريًّا استُشهدوا، وأصيب 756 بجروح في قطاع غزة، وخمسة أصيبوا بجروح واعتُقل أكثر من 71 في الضفة”.

وتابعت “281 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير 7 منها بالكامل، وتضرر 83 بأضرار بالغة، واقتحام وتخريب 42 مدرسة في الضفة”.

واليوم الثلاثاء، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة ومركزًا صحيًّا تابعَين للأونروا، في منطقة الدرج بمدينة غزة، مما أدى إلى إيقاع شهداء وإصابة نازحين اتخذوا من المباني مأوى لهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفة حتى الثلاثاء 24 ألفًا و285 شهيدًا و61 ألفًا و154 مصابًا، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.