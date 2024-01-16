ناشطون يعطلون جلسة في البرلمان النمساوي مطالبين بوقف الحرب على غزة (فيديو)

عطّل ناشطون يهود، الاثنين، جلسة في البرلمان النمساوي كانت مخصصة للاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وندد الناشطون بالصمت على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وألقوا منشورات في البرلمان، وطالبوا بإيقاف “الإبادة الجماعية”.

نظم الاحتجاج مجموعة “ليس باسمنا- فيينا” التي تضم عددًا من اليهود المعارضين للسياسات الإسرائيلية.

وتهدف المجموعة إلى لفت الانتباه إلى التواطؤ على استشهاد الآلاف في غزة معظمهم من الأطفال مع ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتخرج في أوروبا بشكل أسبوعي مظاهرات في العديد من العواصم والمدن للمطالبة بوقف إطلاق النار.

ويقود جزءًا من هذه المظاهرات يهود رافضون للسياسات الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 24 ألفًا و285 شهيدًا و61 ألفًا و154 مصابًا، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.