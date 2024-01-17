تعليقات جمهور الجزيرة مباشر على سحب جيش الاحتلال فرقة كاملة من غزة؟ (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع سحب الجيش الإسرائيلي لفرقة كاملة من غزة من أصل 4 فرق بعد أكثر من ١٠٠ يوم من الهجوم المدمر على القطاع والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وفي خدمة الخط الساخن التي تقدمها الجزيرة مباشر للجمهور للتعبير عن آرائهم، رأى عدد من المشاركين أن سحب القوات الإسرائيلية لهذه الفرقة يرجع إلى إخفاقاته المتتالية في غزة أمام صمود المقاومة الفلسطينية.

وأضاف مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها للخط الساخن للجزيرة مباشر أن قطاع غزة بمثابة مقبرة لجيش الاحتلال حيث يتكبد جيش الاحتلال خسائر يومية فادحة في العتاد والجنود والتي بلغت وفقا لما أعلنه جيش الاحتلال 524 وهو يعد العدد الأكبر في الخسائر التي تكبدها الاحتلال منذ حرب 1973.

وتابع المشاركون أن هناك سخط في صفوف جيش الاحتلال بسبب خوضهم للحرب مع ممن وصفوهم بالأشباح.

وذهب عدد من المشاركين إلى أن انسحاب قوات الاحتلال يرجع إلى تغيير تكتيكي في إدارة المعركة بعدما أثبت الاجتياح البري عدم جدواه في تحقيق أي من الأهداف المعلنة للعملية البرية.

والاثنين، قالت إذاعة الجيش إن الأخير قرر سحب “الفرقة 36” من قطاع غزة، فيما تواصل ثلاثة فرق القتال إلى جانب القوات الخاصة وهي المسؤولة عن ساحل شمال غزة.

وكان وزير الدفاع يوآف غالانت قال في مؤتمر صحفي، الاثنين، في إشارة إلى الحرب البرية: “في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، ستنتهي هذه المرحلة. وفي جنوب غزة سنصل إلى هذا الإنجاز وسينتهي قريباً”.

“الخط الساخن” خدمة تفاعلية من الجزيرة مباشر مع مشاهديها حيث يمكنهم التواصل للتعبير عن آرائهم في القضايا المختلفة بالصوت والصورة عبر واتساب على رقم (8083 5097 00974)