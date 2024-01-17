زعيم حزب العمال البريطاني: لا يمكننا الاعتراف بدولة فلسطين إلا بعملية سلام شاملة

رفض رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر تبني الموقف السابق للحزب حين كان يرأسه جيرمي كوربين بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

وكان جيرمي كوربين قد تعهد باعتراف حكومته بدولة فلسطين المستقلة إذا فاز الحزب في الانتخابات العامة ببريطانيا.

لكن خليفته كير ستارمر له رأي آخر وهو عدم الاعتراف بدولة فلسطين إلا من خلال عملية سلام شاملة.

وقال ستارمر: “هذه الخطوة يجب ألاّ تكون من جانب واحد وإنما جزء من عملية سلام تشمل عدداً من الدول”.

وكان وزير خارجية حكومة الظل في بريطانيا ديفيد لامي، كتب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن حزب العمال سيسعى جاهداً للاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، كجزء من الجهود المبذولة للمساهمة في تأمين حل الدولتين عن طريق التفاوض.

وفي حديثه خلال مؤتمر JW3 يوم الأحد أمام اللجنة اليهودية قال ستارمر إن الحزب ملتزم بحل الدولتين والاعتراف يجب أن يكون جزءا مناسباً من العملية.

وأكد ستارمر على التوصيات التي قدمها منتدى سياسات الحزب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تنص على أنهم سيعملون جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين للاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل كجزء من الجهود المبذولة للمساهمة في تأمين حل الدولتين عن طريق التفاوض.

وصرّح واين ديفيد وزير شؤون الشرق الأوسط في حكومة الظل “سوف نعترف بدولة فلسطين عند نقطة ستساعد عملية السلام بمجرد إنهاء المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين والآخرين”.

وأشار إلى أن الموقف السابق للحزب “لم يكن له أهمية كبيرة باستثناء استعداء بعض الناس.. نريد أن نرى قيام دولة فلسطين ولكن لا توجد دولة فلسطين الآن”.

واعتبر أن حل الدولتين لا يمكن أن يأتي إلا “بطريقة مقبولة لدولة إسرائيل” وهذا هو السبيل لتحقيق السلام – حل الدولتين المتفق عليه بين الطرفين، فالهدف تحقيق السلام الدائم وسيتطلب الأمر مفاوضات مفصلة على مدى طويل من الزمن.