طفل إسرائيلي عن فترة احتجازه في غزة: تعلّمت من حماس التسبيح وكان الأمر ممتعا (فيديو)

روى طفل إسرائيلي أُطلق سراحه في عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال حوار مع القناة 13 العبرية، قصة مسبحة أعطاها إياه حراسه من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مرددا ألفاظ التسبيح والحمد والتهليل.

وخلال حوار الطفل أوهاد موندر مع المذيعة، سألته الأخيرة إذا ما كان قد تعلم اللغة العربية أثناء وجوده في غزة، ليؤكد ذلك ويضرب مثالا بكلمة خيار (ملففون بالعبرية).

ويتدخل في الحوار والد الطفل ويشير إلى المسبحة ويقول لابنه “أنت كنت تقول دعاء عبر البركة”.

ويرد الطفل على أبيه: “تقصد المسبحة؟ قلادتهم الدينية يسمونها مسبحة.. هم يصلون ويقولون أدعية وعلموني ماذا أقول.. كان ذلك ممتعا”.

وسألت المذيع الطفل عن الأدعية ليجيب: “سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر”.