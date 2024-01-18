القسام تعلن مقتل وإصابة 30 جنديا إسرائيليا بعد استدراجهم لمنزل جنوبي غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، قتل وجرح 30 جنديا إسرائيليا بعد تفجير منزل جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور على تيليغرام: “بعد عودتهم من خطوط القتال… أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جندياً بعد استدراجهم للمنزل”.

وأضافت: “وفور دخولهم للمكان تم نسفه بالكامل وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأشارت إلى “استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة (تي بي جي) مضادة للتحصينات وإيقاع خمسة قتلى من أفرادها شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع”.

ومنذ أيام، يكثف مقاتلو كتائب القسام من المواجهات العسكرية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لاسيما عند محوري جنوب شرق خان يونس (جنوب) وغرب مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الخميس عن إصابة 28 جنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 26 في معارك برية بقطاع غزة.

وبالنسبة لقتلاه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عددهم منذ اندلاع الحرب بلغ 529، بينهم 193 منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.