القسام تنشر لقطات جديدة لاستهداف جنود ودبابات الاحتلال بمدينة غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، مشاهد من اشتباك مقاتليها مع جنود وآليات إسرائيلية شرق حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وأظهر المقطع الأول من التسجيل، استهداف آلية عسكرية في منطقة زراعية، حيث خرج مقاتل من النفق وأطلق قذيفته على المركبة الإسرائيلية وأصابها بشكل مباشر.

ويظهر الجزء الآخر من التسجيل استهداف آلية أخرى بقذائف “الياسين 105″، بالإضافة إلى الاشتباك مع جنود الاحتلال.

وظهرت سيارات الإسعاف وطائرة هلكوبتر “لنقل القتلى والمرضى”، كما أكدت كتائب القسام.

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام تفجيرها منزلا كان فيه نحو 30 جنديا إسرائيليا.

عاجل | القـ.ـسـ .ــام: 📌اشتبك مـقـ ـاتـ ـلـونا مع قوة صهيونية راجلة من 12 جنديا وأجهزوا على 4 منهم قرب المقبرة الشرقية شمالي القطاع 📌فجرنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" بالقرب من المقبرة الشرقية شرق جباليا شمالي القطاع 📌استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين… pic.twitter.com/LvFwOz2VUL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2024

وأفادت الكتائب في بيانات منفصلة أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة من 12 جنديا وأجهزوا على 4 منهم قرب المقبرة الشرقية شمالي القطاع.

كما فجروا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” بالقرب من المقبرة الشرقية شرق جباليا شمالي القطاع.

وأعلنت الكتائب أيضا استهداف ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” في مدينة خان يونس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن الخميس عن إصابة 28 جنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 26 في معارك برية بقطاع غزة.

وبالنسبة لقتلاه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عددهم منذ اندلاع الحرب بلغ 529، بينهم 193 منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.