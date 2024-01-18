جمهور الجزيرة مباشر: لهذه الأسباب يرفض جنود الاحتلال المشاركة في القتال داخل غزة (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن رفض مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي المشاركة في الحرب داخل قطاع غزة، يرجع إلى عدة أسباب، منها عدم وجود عقيدة قتالية يحاربون من أجلها، وعدم قدرتهم على المواجهة المباشرة والقتال وجها لوجه.

وأضاف مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن جنود الاحتلال لا يستطيعون القتال إلا بالاختباء خلف دباباتهم وأسلحتهم، ويعتمدون في حروبهم على القصف من السماء وإبادة البشر وتدمير المنشآت والبنى التحتية، موضحين أن عددا كبيرا من جنود الاحتلال يعاني من أمراض نفسية وميول انتحارية بسبب الحرب في غزة.

وأوضحوا في مشاركاتهم أن الإيمان بالقضية والعقيدة القتالية للمقاومة الفلسطينية صاحبة الحق والأرض، هي الفيصل الذي جعل للمقاومة اليد العليا، مشيرين إلى أن جنود الاحتلال تعودوا على الحروب الخاطفة التي لا تستمر سوى بضعة أيام أو أسابيع على الأكثر.

وكانت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أعلنت الأربعاء، أن عدداً من جنود قوات الاحتياط بالجيش رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.