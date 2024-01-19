الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية جديدة بصواريخ في خليج عدن (فيديو)

قال المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله” الحوثي، يحيى سريع، إن الجماعة اليمنية استهدفت السفينة الأمريكية “كيم رينجر” في خليج عدن بصواريخ بحرية.

وذكر المتحدث في بيان مساء الخميس أن الهجوم أسفر عن “إصابة مباشرة” للسفينة.

وقال سريع، “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية بالقوات المسلحة (التابعة للجماعة) عملية استهداف لسفينة كيم رينجر الأمريكية في خليج عدن”.

وأوضح أن “الاستهداف تم بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة”.

وأضاف “نؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْـمُعْتَدِينَ} صدقَ اللهُ العظيم بعونِ اللهِ تعالى وانتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ… pic.twitter.com/FjvdybaBgG — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 18, 2024

وفي وقت سابق الخميس، قال متحدث الجماعة محمد عبد السلام، عبر منصة “إكس”، إن “الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا اليمن خلال الليلة الماضية، بـ13 صاروخًا”.

وفجر الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، قصف قواعد عسكرية شملت 14 صاروخا كانت مجهزة للإطلاق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها.

وفي 12 يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه “ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.