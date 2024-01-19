راشد الحداد.. “قرصان” يمني يصل إلى العالمية من على متن سفية “إسرائيلية” (فيديو)

أثار شاب يمني يصف نفسه بأنه “قرصان” ضجة كبيرة على مواقع التواصل بعد أن نشر مقطع فيديو يظهر فيه ممسكا بالعلم اليمني على متن سفينة حاويات تجارية سيطر عليها الحوثيون في البحر الأحمر.

وجذب راشد الحداد الذي يبلغ من العمر تسعة عشر عاما انتباه الآلاف على مواقع التواصل، ونشرت عنه صحف عالمية.

وكتب الحداد على فيديو نشره على موقع إكس يظهر فيه على متن سفينة الحاويات غالاكسي ليدر “وصل ملك القراصنه البحر الأحمر.. فلسطين حرة”.

ويظهر الشاب الصغير في مقاطع أخرى على “إكس” و”تيك توك” على متن مركب صغير بجانب السفينة. حصدت عشرات الآلاف من المشاهدات.

وصل ملك القراصنه البحر الأحمر ارحبووووو #فلسيطن حره pic.twitter.com/Ga6njSA7m8 — راشد الحداد (@r42r43) January 15, 2024

وقال الحداد خلال حوار له مع “بي بي سي” إن مقاطعه حققت ملايين المشاهدات، موضحا: “على تويتر 26 مليون (مشاهدة) وعلى تيك توك 8-7 ملايين مشاهدة، والكثير من التفاعل.

وعبر الحداد عن اندهاشه من تفاعل الأجانب مع القضية الفلسطينية وقال إنه أحب ذلك، وأراد إيصال رسالته، متابعا “وقف كثيرون إلى جانب القضية، وقلت إن هناك أمل”.

وأغلقت منصة “تيك توك” حساب راشد لـ”انتهاكه” سياسات المنصة، وكان تعليقه: “حتى لو كان بحسابي أكثر من مليون متابع وتم حظره، لا يهمني، لأنني كمواطن يمني مع فلسطين، أقوم بنشر رسائلي إلى الشرق والغرب واذا تم حظري افتح حساب ثاني وثالث ورابع، نحن مع القضية حتى النصر”.

بعض التعليقات على منشورات الشاب على موقع إكس (تويتر سابقا) وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، وصفته بأنه “مثير”. وكتب أحد المتابعين “أنت جميل جدا”.

انا لم اتحدث عن الجمال او عن اي شي اخر وانما قضيتنا فلسطين وليس هذا هو وقت التحدث عن الجمال اتمنى ان توصل رسالتي اليكم فلسطين حره ونحن سنشعلها على العدوان الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق الإنسان #راشد_الحداد pic.twitter.com/9h0i9cLCDa — راشد الحداد (@r42r43) January 16, 2024

وقال الحداد لوكالة رويترز متحدثا من اليمن “شبهوني بممثل في هوليوود (تيموثي شالاميت). لم أهتم بهذه التغريدات إطلاقا. وقلت إننا بحاجة إلى التركيز على القضية الفلسطينية”.

وتحدث الفتى بينما كان جالسا على أريكة في غرفة معيشة مرتديا حزاما عسكريا يستخدمه الجنود عادة لحمل الذخيرة. وأثناء الحديث ظهرت بجانبه بندقية من طراز “إيه كيه-47”.

🔴شفتوا ولدنا اللي انشهر في تك توك وانجنوا عليه الاعلام الغربي بسبب وسامته، وهو يصور وياخذ جولة على سفينة جالكسي ؟انشهر باسم#TIMHOUTHI CHALAMET

THE HOT YEMENI TIKTOKER PIRATE 🔥 pic.twitter.com/PCTdG0DDYM — تَيماء |🇾🇪 (@01_Temma) January 19, 2024

ولم تنتشر فيديوهات راشد فقط بين متابعيه في الغرب، حيث ظهر في مقابلات عديدة مصورة ومكتوبة في أبرز الصحف والمجلات حول العالم.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت جماعة الحوثي سيطرتها على سفينة “غالاكسي ليدر” للشحن المملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي وتشغلها شركة يابانية.

وقالت الجماعة آنذاك إنها استولت على السفينة نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي وآلاف الشهداء معظمهم من النساء والأطفال.