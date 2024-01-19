سقوط 3 صواريخ أطلقت من سوريا على الجولان المحتل (صور)

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط 3 صواريخ أطلقت من سوريا على مناطق غير مأهولة في الجولان المحتل، مساء الخميس، مشيرة إلى أن الجيش قصف مصادر إطلاقها.

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية إن الصواريخ سقطت بالقرب من مستوطنة “يوناتان موشاف” وسط مرتفعات الجولان.

وأطلقت صفارات الإنذار جنوبي هضبة الجولان السورية المحتلة.

הירי לגולן: זוהו שלוש נפילות ללא נפגעים – אחת מהן בכביש סמוך למושב יונתן@ItayBlumental pic.twitter.com/ug7QDmLIyE — כאן חדשות (@kann_news) January 18, 2024

ولم تورد وسائل الإعلام الرسمية السورية على الفور أي أنباء عن إطلاق الصواريخ أو الضربات التي تحدثت عنها إسرائيل.

وسيطرت إسرائيل على مرتفعات الجولان في حرب 1967، وضمت 1200 كيلومتر مربع منها عام 1981، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي، حيث تعدّها الأمم المتحدة أرضًا سورية محتلة.