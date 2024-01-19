وزير في حكومة الحرب الإسرائيلية: من المستحيل إعادة المختطفين أحياء دون صفقة

قال الوزير في حكومة الحرب ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزينكوت للقناة 12 الإسرائيلية، إنه من المستحيل استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة من دون اتفاق، و”كل ما سوى ذلك كذب”.

وأكد أيزينكوت، الخميس، أن أكثر من 100 “محتجز” ما زالوا في الأسر وستكون هناك حاجة إلى صفقة جديدة لاستعادتهم.

وفيما يخص اشتعال جبهة جنوب لبنان، قال إنه منع إسرائيل من مهاجمة حزب الله في لبنان بشكل استباقي في الأيام التي أعقبت هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال أيزينكوت، الذي قُتل ابنه الأصغر بالقتال في قطاع غزة الشهر الماضي، إن إسرائيل كانت على وشك توجيه ضربة لحزب الله على الرغم من أن الحزب لم يكن قد أطلق النار بعد على إسرائيل. وأضاف أيزينكوت أنه أقنع المسؤولين في حكومة الحرب بتأجيل تلك الخطوة.

وتابع أيزينكوت “أعتقد أن وجودنا هناك منع إسرائيل من ارتكاب خطأ استراتيجي فادح”.

نقلت صحيفة "معاريف" عن العضو في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت قوله "إن من المستحيل إعادة المختطفين أحياء دون صفقة وكل ما سوى ذلك كذب". وبخصوص الضربة العسكرية التي كان قد خُطط لتوجيهها إلى #لبنان في بداية الحـ.ـرب، قال آيزنكوت "منعنا وقوع خطأ استراتيجي خطير جدًا كان سيؤدي… pic.twitter.com/FpkI7rMfbd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2024

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تبادلا لإطلاق النار يوميًّا، لكنه لم يصل إلى حد حرب شاملة. وتتأرجح المنطقة بشكل خطير نحو تصعيد كبير للصراع الذي أججته الحرب على غزة.

وانضم عضوا حزب المعارضة أيزينكوت وبيني غانتس، وهو أيضا رئيس أركان سابق بالجيش، إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد فترة وجيزة من بدء عملية طوفان الأقصى.