أطفال عائلة الأغا تحت الأنقاض.. معاناة تٌجسد مأساة آلاف المفقودين في غزة (فيديو)

لا يعرف موسى ورؤى الآغا، وهما أب وأم فلسطينية، مصير اثنين من أطفالهم الذين فقدت آثارهم بعد قصف إسرائيلي استهدف منزل يقطنون فيه في خان يونس.

“عندي أولاد مش عارف هم في الأرض أو في السماء” هكذا عبر موسى للجزيرة مباشر عن يأسه من معرفة حال أطفاله بعد أن اضطر هو وزوجته المصابة إلى اتخاذ مأوى داخل مستشفى التحرير الطبي سكناً لهم.

يناشد والدا الطفلين المفقودين العالم أن يقفوا معهم في هذا الموقف الصعب الذي جعل أعينهم تفيض من الدمع ليلاً ونهاراً حزناً على فقدان فلذات أكبادهم.

رؤى الآغا والدة الطفلين المفقودين تستذكر لحظات ما قبل القصف الذي تعرض له منزلهم، حيث كانت تعد لأطفالها الطعام في أمان، لكن غارات الاحتلال أبت إلا أن تترك أطفالها جائعين تحت ركام القصف لا تعرف مصيرهم أهم أحياء أم شهداء؟ وتجد الآن نفسها على سرير المستشفى تعاني من إصابةٍ بليغة في الرأس وتهتك في العظام.

تقول رؤى الآغا إنها تمنت لو أن طفليها المفقودين الآن ارتقوا شهداء: “بتمني أولادي يكونوا شهداء”، وتابعت قائلة: “ابني بيقلي، صاحبي استشهد، كيف الأولاد الصغار يستشهدوا”.

لكن أبناء أسرة الآغا ليسوا سوى حالة من بين آلاف الحالات الأخرى يمثلون ظاهرة المفقودين جراء الحرب في غزة، لا يعلم عنهم ذوهم شيئا.

ووفق إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة فإن أكثرَ من 10 آلاف شخص باتوا في عداد المفقودين وأن 50% منهم من الأطفال.