نازحة فلسطينية من شمال غزة: “العالم بيتفرجوا علينا كفيلم على التلفزيون”

روت سيدة فلسطينية جزءا من معاناتها بعد تهجيرها القسري من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وقالت في حديث للجزيرة مباشر إنها من مدينة يافا، وتروي كيف كان آباؤها وأجدادها يتذكرون المدينة ويبكون عليها، وهي الآن تفعل الشيء ذاته تجاه شمال قطاع غزة.

وأضافت “أنا الآن ببكي على الشمال، لأنه هو مأواي. إلي 50 سنة في بيتي، فجأة انحرمت بيتي”.

وقالت إن أمنيتها الآن أن تعود إلى منزلها، وأن “يهدأ بالنا ويحرر أسرانا ويرحم شهداءنا ويرحم موتانا، ويجبر خاطر المكسورين رب العرش العظيم”.

وانتقدت صمت المجتمع الدولي عن الحرب على غزة ،قائلة: “وين العالم؟ هو في عالم؟ العالم بيتفرج علينا كأننا فيلم في التلفزيون”.

وأضافت “ليش أهل غزة هيك؟ ليش الكلاب تشبع من لحم شهدائنا ليش؟. قرفنا من اللحمة بسبب لحم البني آدمين إلي بنشوفه”.

وختمت بالإشارة إلى أن ما يجري في العدوان لم يمر من قبل على الفلسطينيين، وقالت “أنا مرأة عمري 66 سنة، حضرت حرب الـ67 وحضرت بعدها، لكن لم أر مثل الإجرام. أنا بقول هذه إبادة هذه حرب عالمية ثالثة، مش هيك الحرب مش هالقد الحقد”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.