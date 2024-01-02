هنية: لن يطلَق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة وقدّمنا موقفنا بشأن الحرب لمصر وقطر (فيديو)
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2/1/2024-|آخر تحديث: 2/1/202407:28 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، إنهم قدّموا لمصر وقطر موقفهم بشأن الحرب في غزة الذي يرتكز على “الوقف الشامل للعدوان وإغاثة شعبنا والاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة”.
وكشف خلال كلمة متلفزة عن تلقي الحركة العديد من المبادرات بشأن الوضع الداخلي، مشيرا إلى انفتاحهم من أجل “إعادة المرجعية الوطنية وحكومة وطنية للضفة والقطاع”.
وأكد مجددا أنه “لن يطلَق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة هنية:
- لا يزال شعبنا الفلسطيني يضرب أروع الأمثلة في الثبات والتحدي ويقدّم نماذج أذهلت العالم.
- الشعب الفلسطيني في غزة أثبت رغم المجازر أنه راسخ العقيدة متشبع بالإيمان واليقين بحتمية الانتصار.
- رغم الاعتقالات التعسفية وعربدة المستوطنين في الضفة الغربية سيبقى الشعب عصيا وشامخا ومتجددا في مقاومته.
- المقاومة مستبسلة في الميدان تُسقط أهداف العدو الموهومة وخاصة في مراحل العدوان الأولى والثانية التي أراد فيها تفكيك المقاومة.
- لن يطلَق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة.
- كل يوم يمر يزيد من مقاومتنا وصبرنا وصلابتنا.
- المقاومة جعلت دبابات الاحتلال توابيت.
- قادة دول وجيوش يعيدون مشاهدة صور إبداعات المقاومة مذهولين.
- الإعلام العسكري للمقاومة أبدع في الميدان وينقل صورة البطولات ويُظهر جبن جنود العدو.
- الأمة تتغنى بصلابة غزة وبطولاتها.
- الاحتلال بدأ يروّج للانتقال إلى عمليات عسكرية مركزة لمنع المقاومة من النهوض لكنها ستسقط كما سقط ما قبلها.
- اليوم والغد لشعبنا وأمتنا ونحن من يقرر لأنفسنا حاضرنا ومستقبلنا.
- العدوان سيتوقف تحت ضربات المقاومة.
- هذا العدوان سيتوقف تحت ضربات المقاومة وليس أمام الاحتلال سوى الاستجابة.
- قدّمنا للإخوة في مصر وقطر موقفنا الذي يرتكز على الوقف الشامل للعدوان وإغاثة شعبنا والاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة.
- تلقينا العديد من المبادرات بشأن الوضع الداخلي ونحن منفتحون من أجل إعادة المرجعية الوطنية وحكومة وطنية للضفة والقطاع.
- نؤكد العمل على أساس برنامج المقاومة والثوابت وفي مقدمتها إقامة الدولة وعاصمتها القدس وحق العودة.
- نعمل على مدار الساعة مع الجميع من أجل أن يحصل شعبنا على احتياجاته وينعم بالحرية.
- نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن معاناة الفلسطينيين ونحمّل الولايات المتحدة المسؤولية كذلك في دعم العدوان.
- الحرب وضعت شعبنا وقضيتنا في مرحلة جديدة يدرك فيها العالم أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بحصول شعبنا على حريته وحقوقه.
- الحرب أكدت أن شعبنا ليس وحيدا وإنما معه أمتنا العربية والإسلامية وشعوب شرقا وغربا.. معركة غزة تدار على مستوى العالم.
- العالم يدرك أن الاحتلال يمثل كل الشرور وآن الآوان للحكومات أن تتخلى عن صمتها وانحيازها للاحتلال.
- نشكر دولة جنوب إفريقيا على جهودها للدعوى التي رفعتها ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.
- نتطلع كشعب يعاني من احتلال عنصري أن يصدر قرار من محكمة العدل الدولية يحقق العدل لشعبنا ويوقف جرائم الحرب التي تجري في غزة الأبية.
- هذا العام سيكون عام الكرامة وسيفتح مسيرة الانهيار والزوال للاحتلال الغاصب.
- لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بزوال الاحتلال.
- لن تمر مؤامرة التهجير ولا عودة عن المطالبة بتحرير الأسرى كافة.
- أي ترتيبات في القضية الفلسطينية دون حماس والمقاومة وهم وسراب.
المصدر : الجزيرة مباشر