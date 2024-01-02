هنية: لن يطلَق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة وقدّمنا موقفنا بشأن الحرب لمصر وقطر (فيديو)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، إنهم قدّموا لمصر وقطر موقفهم بشأن الحرب في غزة الذي يرتكز على “الوقف الشامل للعدوان وإغاثة شعبنا والاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة”.

وكشف خلال كلمة متلفزة عن تلقي الحركة العديد من المبادرات بشأن الوضع الداخلي، مشيرا إلى انفتاحهم من أجل “إعادة المرجعية الوطنية وحكومة وطنية للضفة والقطاع”.

وأكد مجددا أنه “لن يطلَق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة هنية: