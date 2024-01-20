“البسس والكلاب بتأكل فيهم”.. فلسطيني يخاطر بحياته لإنقاذ جثث جيرانه من تحت الأنقاض (فيديو)

لم يرض الشاب الفلسطيني محمود النجار أن تبقى جثامين جيرانه تحت الأنقاض، حيث خاطر بحياته واستطاع إنقاذهم.

يقول النجار للجزيرة مباشر “رحنا على الحارة شفنا الشهداء جيرانا لهم 20 يوم، ولا واحد كانت لديه الجرأة يجيبهم، ولا الصليب الأحمر ولا الإسعاف ولا إشي” .

وأكد النجار أنه وجد عددًا من القطط والكلاب تنهش بعض جثامين جيرانه الذين ظلوا تحت الأنقاض نحو 3 أسابيع.

وأضاف الشاب “خاطرت في حياتي كرمال الشهداء”، موضحا أنه أخذ التوك توك الخاص به لإنقاذ جيرانه الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي.

ووصف المشهد خلال رحلته لإنقاذ الجثامين “الشارع كله مدمر وصواريخ ودبابات”.

وعبّر النجار عن استيائه من العالم الذي يشاهد ما يحدث في غزة دون حراك، وقال “حسبي الله ونعم الوكيل”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الجمعة 24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 % من سكان القطاع.