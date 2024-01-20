بعد إصابته.. ما المباريات التي سيغيب عنها محمد صلاح في أمم إفريقيا؟

سيفتقد منتخب مصر خدمات قائده محمد صلاح المصاب بشدّ في العضلة الخلفية خلال المباراة المقبلة أمام الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا ومباراة ثمن النهائي إذا تأهل “الفراعنة”، حسب ما أعلن الاتحاد المحلّي لكرة القدم، أمس الجمعة.

وسقط جناح ليفربول الإنجليزي البالغ 31 عاما بعد التحام مع مدافعي غانا، الخميس، في الثواني الأخيرة من الشوط الأول للقاء الجولة الثانية على ملعب فيليكس-بوانيي في أبيدجان والذي انتهى 2-2، وظلّ مستلقيا على الأرض لدقائق ليخرج بعدها متألما وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

وأعلن الاتحاد في بيان “إصابة محمد صلاح بشدّ في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم إفريقيا أمام كاب فيردي (الرأس الأخضر) ثم مباراة ثمن النهائي في حال التأهل”، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية إثر إصابته الخميس.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد طبيب المنتخب المصري أن صلاح سيخضع لفحوصات “لتحديد مشاركته في مباراة الرأس الأخضر من عدمه”، لكنّ النتيجة أكّدت استبعاده لما بعد ذلك.

وتواجِه مصر، الاثنين المقبل، الرأس الأخضر التي ضمنت خلافا للتوقعات صدارة المجموعة الثانية، على أمل الفوز والتأهل كوصيفة.

وإذا تأهلت كوصيفة، ستلتقي ثانية المجموعة السادسة المتوقع أن تكون زامبيا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية وبدرجة أقل المغرب.

وصلاح (53 هدفا في 94 مباراة) هو النجم الأبرز لمنتخب مصر وتتعلق به آمال الجماهير في إحراز اللقب للمرة الثامنة.

وكان صلاح أنقذ بلاده من الهزيمة أمام موزامبيق في المباراة الافتتاحية بعدما سجّل ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

وفقد المنتخب المصري فرصة صدارة مجموعته بعدما جمع نقطتين فقط إثر التعادل أمام موزامبيق وغانا بالنتيجة ذاتها 2-2، فيما يتصدر منتخب الرأس الأخضر بست نقاط من فوز قاتل على غانا 2-1 وفوز كبير على موزامبيق 3-0.