بريطانيا والولايات المتحدة تفرضان عقوبات على أشخاص “مرتبطين بتمويل” حماس

أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على خمسة أشخاص وكيان، قالت إنهم مرتبطون بتمويل حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان صادر عن الوزارة أن هذه العقوبات المنسقة “تبعث برسالة واضحة إلى حماس أن بريطانيا وشركاءها مصممون على ضمان عدم وجود أي مخبأ لأولئك الذين يمولون الأنشطة الإرهابية”.

وأضاف أنه “للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، لم يعد بإمكان حماس البقاء في السلطة أو تهديد إسرائيل. من خلال ضرب الشبكات المالية التي تدعم عمليات حماس وخصوصًا انطلاقًا من إيران، فإن هذه العقوبات تدعم هذا الهدف الأساسي”.

وبين الأفراد المستهدفين زهير شملخ، الذي وصفته لندن بأنه “الممول الرئيسي لحركة حماس منذ عام 2019، والذي دفع الحركة الإسلامية إلى استخدام العملات المشفرة”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن شملخ “استخدم العملات الرقمية وأنظمة تحويل الأموال غير الرسمية لإرسال مبالغ كبيرة إلى حماس من إيران قبل الهجمات المأساوية في 7 أكتوبر”.

ويخضع الأشخاص الخمسة الآن لتجميد أصولهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة و”لحظر محدد على الأسلحة”، كما أنهم ممنوعون من الإقامة في البلدين.

كما أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة، الاثنين، تستهدف أفرادًا قالت إنهم مرتبطون بحركة حماس، وشخصًا له علاقة بشركة “فلاي بغداد” للطيران العراقية.

وهذه هي السلسلة الثالثة من العقوبات البريطانية والأمريكية منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.