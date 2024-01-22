حارس منتخب مصر والأهلي محمد الشناوي يحقق أمنية طفل فلسطيني مصاب (فيديو)

تواصل محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني المصري والنادي الأهلي مع طفل فلسطيني مصاب في غزة، تمنى لقاءه والحصول على قفازيه.

وتحدث الشناوي مع الطفل علي مشتهى خلال مكالمة فيديو، ظهر الاثنين، قبل ساعات من مباراة لمصر في بطولة أمم إفريقيا في ساحل العاج.

وكان الطفل المصاب جرّاء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة قد عبّر عن حبه للنادي الأهلي المصري، مُبديًا رغبته في لقاء الشناوي والحصول على قفازيه.

وأمام كاميرا الجزيرة مباشر، قال الطفل علي إنه كان يتمنى ارتداء طاقم النادي الأهلي “القفازين والزي والحذاء”، إلا أنه بات يرتدي ضمادات في يديه وقدميه بعد إصابته البليغة الناتجة عن قصف الاحتلال.

وأضاف “قدوتي هي النادي الأهلي المصري، بحبهم كتير”، مناشدًا النادي نقله مع عدد من أفراد عائلته للعلاج في مصر.