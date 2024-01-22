حارس منتخب مصر والأهلي محمد الشناوي يحقق أمنية طفل فلسطيني مصاب (فيديو)

تواصل محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني المصري والنادي الأهلي مع طفل فلسطيني مصاب في غزة، تمنى أن يحصل على قفازات اللاعب المصري واللقاء به.

وتحدث الشناوي مع الطفل علي مشتهى خلال مكالمة فيديو ظهر الاثنين، قبل ساعات من مباراة لمصر في بطولة أمم أفريقيا في ساحل العاج.

وكان الطفل المصاب جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة عبر عن حبه للنادي الأهلي المصري، معبّرًا عن رغبته في لقاء الشناوي والحصول على قفازه.

وأمام كاميرا الجزيرة مباشر، قال الطفل علي إنه كان يتمنى ارتداء طاقم النادي الأهلي “القفازات والزي والحذاء”، إلا أنه بات يرتدي ضمادات في يديه وقدميه بعد إصابته البليغة الناتجة عن قصف الاحتلال.

وأضاف “قدوتي هي النادي الأهلي المصري، بحبهم كتير”، مناشدًا النادي الأهلي نقله مع عدد من أفراد عائلته للعلاج في مصر.