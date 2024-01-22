سرايا القدس تنشر لقطات من عملية قنص جنديين إسرائيليين جنوب غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مشاهد من عملية قالت إنها لقنص جنديين إسرائيليين في شرق مخيم البريج جنوب مدينة غزة.

ويظهر في التسجيل مقاتلو السرايا وهم يحفرون في جدار حفرة، رصدوا من خلالها مقاتلين من الجيش الإسرائيلي.

ويظهر في جزء من التصوير 5 جنود إسرائيليين بمرمى المقاتلين الفلسطينيين، وبعد ذلك يقوم أحد أفراد السرايا بإطلاق النار باتجاه الجنود.

سرايا القدس تنشر مشاهد من عملية قنص جنديين إسرائيليين في شرق مخيم البريج جنوب مدينة #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة #فلسطين pic.twitter.com/gzOgmy840V — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2024

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقتل ثلاثة ضباط من لواء المظليين وإصابة 19 جنديًّا في المعارك البرية بقطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستنادًا إلى معطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه الرسمي، الاثنين، فإن حصيلة الجنود الجرحى خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي “وصلت إلى 1222 ارتفاعًا من 1203 تم رصدهم أمس”.

وحتى الاثنين، وصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 535، بينهم 198 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة.